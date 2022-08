Strašne poplave: v manj kot eni uri ostali brez vsega (FOTO)

Vzhod ameriške zvezne države Kentucky so prizadele hude poplave, v katerih je umrlo najmanj osem ljudi, na stotine jih je ostalo brez strehe nad glavo.

Poplave, ki so jih oblasti že označile kot ene najhujših in najbolj smrtonosnih v zgodovini, so posledica močnega deževja, v le nekaj urah ga je namreč zapadlo okrog 23 centimetrov, zaradi česar so reke in potoki prestopili bregove ter se razlili po poljih in travnikih, ki so bili povsem razmočeni že od prejšnjih nalivov.

V Kentuckyju je na stotine prebivalcev brez strehe nad glavo. FOTO: Pat Mcdonogh/usa Today Network/Reuters

Pred poplavami so se mnogi domačini zatekli na strehe hiš ali v krošnje dreves, kjer so počakali pomoč. Belinda Asher, ki z družino živi v enem od najbolj prizadetih mest, je dejala, da je 15 minut čez eno ponoči prejela sporočilo z opozorilom pred poplavo, ob dveh pa je bilo že vse pod vodo. Izgubili so hišo, avtomobile in preostalo imetje.

Enaka usoda je doletela še od deset do 15 družin v radiju dobrega kilometra od njene hiše. Guverner Kentuckyja Andy Beshear, ki je dogodek označil za naravno katastrofo, se boji, da bo država potrebovala več let, da si bo opomogla in da bodo družine znova zgradile domove ter se postavile na noge.

357 ljudi je umrlo v Pakistanu.

S hudimi poplavami se od sredine junija, odkar se je tam začelo monsunsko obdobje, spopadajo tudi v Pakistanu. Do zdaj je v podivjanih vodah življenje izgubilo že najmanj 357 ljudi, od tega 140 otrok. Poškodovanih je na tisoče hiš, cest in mostov, pakistanski predsednik Šebaz Šarif pa je za ekstremno deževje že okrivil podnebne spremembe, ki še posebno vplivajo na države v razvoju, med katere spada tudi Pakistan.

Svetovni indeks podnebnih sprememb ga je uvrstil celo na osmo mesto najbolj ranljivih držav na svetu, ko gre za ekstremne vremenske razmere.