Strašna tragedija: šestletna deklica umrla, jo je mama zanemarjala?

Te dni je Hrvaško pretresla tragedija iz Splita, ko je iz tamkajšnje bolnišnice prišla vest, da je šestletna deklica umrla kljub oživljanju. Gre za otroka, ki je bolehal zaradi hude kronične bolezni, mama pa je imela status negovalke. Po pisanju hrvaških medijev v javnost prihajajo nove podrobnosti tragedije ...

Iz splitskega centra za socialno delo prihajajo informacije, da je bila pokojna deklica neprimerno oskrbovana. Novinarji RTL so neuradno izvedeli, da so ji v bolnišnici leta 2019 na zahtevo mame ukinili terapijo z antiepileptiki. Takrat naj bi ji na pregledu potrdili tako imenovano zdravstveno zanemarjanje, o tem pa bil obveščen pristojni CSD. Tam so za RTL povedali, da je bolnišnica takrat res prijavila primer, a po pogovoru uslužbenke z bolnišnico menda niso obstajali dokazi, da je bila deklica res neprimerno oskrbovana.

Po poročanju medija deklica dve leti ni prihajala na kontrolne preglede, mama pa naj bi ji samovoljno prekinila tudi neinvazivno ventilacijo oziroma dodajanje kisika. Takrat naj bi mama dejala, da je deklici ob tem neprijetno, zato je zdravljenje prekinila. Nekateri tolmačijo, da mama tega ni namerno storila, temveč da je bila zdravstveno neizobražena, pišejo hrvaški mediji.

Deklica je bila bolna od rojstva, ko se je rodila z le 1.900 grami. Mama je te dni poklicala prvo pomoč, ko je deklica prenehala dihati in je pomodrela. Zdravniki so jo oživljali 45 minut, a zaman. Ko so jo sprejeli v splitsko bolnišnico, je imela mišično distrofijo, preležanine in podplutbe.