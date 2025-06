Strašna agonija: doma je imela več kot 100 poginulih mačk (FOTO)

Najman 100 poginulih mačk so odkrili na jugozahodu Japonske v zanemarjenem domu ženske, ki je bila članica organizacije za zaščito živali, je v sredo sporočil lokalni uradnik. Skupina Animal Assist Senju se je opravičila na družbenih omrežjih in objavila fotografije s smetmi prekrite hiše, za katero je zapisala, da je bila preplavljena z iztrebki in urinom. Stanovanje je pripadalo eni izmed njihovih sodelavk, za katero so v skupini dejali, da je ravnala samovoljno in sprejela veliko število mačk brez posvetovanja z organizacijo.

Razmere so bile naravnost strašljive. FOTOGRAFIJI: Animal Assist Senju

Ena od mačk je bila po navedbah skupine v objavi na Instagramu med koncem tedna neprepoznavna, z delno odluščeno kožo in tačkami, prekritimi z iztrebki in urinom. Mestni center za zaščito živali v mestu Kumamoto je za AFP povedal, da je bilo mrtvih mačk sprva ocenjenih na približno 100, vendar pa so mediji kasneje poročali, da naj bi bila številka zdaj še višja.

Lahko si le predstavljamo, kakšno agonijo so te mačke prestajale, preden so poginile.

Animal Assist Senju trdi, da rešuje mačke in pse iz zavetišč in jih namešča v nove domove. »Vsi člani naše skupine jemljejo to, kar se je zgodilo, zelo resno,« so zapisali in dodali: »Lahko si le predstavljamo, kakšno agonijo so te mačke prestajale, preden so poginile.«

Organizacija je sporočila, da ženska ne sme več sprejemati mačk. Mestni uradniki in prostovoljci za zaščito živali so hišo dvakrat pregledali po tem, ko so bili prejšnji teden obveščeni o smrti ene mačke, nato pa sprožili celovito reševalno akcijo. Ni še jasno, ali proti ženski poteka kakšen postopek.

Dvanajst živih mačk so iz hiše do zdaj rešili, je povedal Cutomu Takimoto iz mestnega centra za zaščito živali.