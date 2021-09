Strašljivi prizori: lava golta vse pred seboj (VIDEO in FOTO)

Izbruh vulkana na otoku La Palma, enem od Kanarskih otokov, je doslej uničil že več kot 200 hiš. Prizadeti prebivalci so danes še naprej poskušali rešiti svoje premoženje, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V mestecu Todoque na zahodu otoka so prebivalci na tovornjake naložili oblačila, pohištvo, kolesa, vzmetnice in vse, kar ni bilo pritrjeno, poroča španska državna televizija RTVE.»Najpomembnejši so dokumenti o lastništvu, ki jih bodo od nas zahtevali pozneje, ko tu ne bo ničesar več,« je dejal eden od prebivalcev. Do zdaj je bilo popolnoma uničenih že najmanj 200 domov. Poročil o žrtvah ali poškodovanih ni bilo. Vodja regionalne vladeje škodo, vključno z uničenimi nasadi in infrastrukturo, ocenil na »zagotovo več kot 400 milijonov evrov«.Lava se je proti obali sprva spuščala s hitrostjo 700 metrov na uro, nato pa se je njena hitrost do danes spustila na 200 metrov na uro. Še vedno ni jasno, kdaj bo dosegla ocean.Vmes je zapihal tudi severovzhodnik, ki je dim in pepel odnesel v smeri Atlantika in proti manjšemu otoku El Hierro z 11.000 prebivalci, ki se nahaja okrog 75 kilometrov južno od La Palme.Vulkan Cumbre Vieja je v nedeljo izbruhnil prvič v zadnjih 50 letih. Kanarski otoki so sicer vulkanskega izvora, otok La Palma pa v nasprotju z drugimi otoki v tej skupini ni turistično razvit.