POŽAR V ČRNI GORI

Strašljivi posnetek gasilca, ki se prebija skozi požar: kot da ga bo ogenj pogoltnil (VIDEO)

Črnogorska vlada je v ponedeljek Nato in EU zaprosila za pomoč pri gašenju gozdnih požarov, ki v zadnjih dneh divjajo po celotni državi, tudi v okolici prestolnice Podgorica.
Fotografija: FOTO: Tiktok Printscreen/niksic.today
FOTO: Tiktok Printscreen/niksic.today

Požari divjajo po vsej Črni gori – od Budve do severa, celo v bližini prestolnice Podgorica. Po spletu je zakrožil grozljiv posnetek gasilca, ki se prebija skozi gozd, popolnoma zajet v plamene. Okrog njega vse gori, videti je, kot da ga bo ogenj vsak trenutek pogoltnil.

Posnetka si oglejte tukaj:

Mednarodni klic na pomoč

Črnogorska vlada je danes na pomoč poklicala Nato in Evropsko unijo. Srbija je že poslala helikopter, Hrvaška pa sodeluje s kanaderjem. Pri gašenju sodeluje tudi vojska, a visoke temperature, močan veter in suša ogrožajo življenja in otežujejo boj z ognjem.

Evakuacije in slabe razmere

Gori v okolici Podgorice, kjer so morali evakuirati prebivalce, pa tudi na obali pri Budvi in ob meji s Srbijo. Na terenu delujejo gasilci, letala in helikopterji, a žarišč je preveč.

Vremenoslovci napovedujejo nadaljevanje vročinskega vala, boj z ognjeno stihijo pa se šele zares začenja.

Črna gora požar ogenj gasilci evakuacija

