Straši nova različica, poimenovali so jo covid sodnega dne

Pred meseci so nas svarili pred novo različico virusa sars-cov-2, ki je danes najpogostejša. Govorimo o bolj kužni različici delta, zdaj pa pravijo, da je na pohodu že več novih. Ena izmed njih naj bi bila celo tako zastrašujoča, da so jo poimenovali covid sodnega dne (doomsday covid).



Z mutacijami virusa sars-cov-2 ta virus, ki že skoraj dve leti hromi življenje na vsem svetu, dobiva nove lastnosti. Z vsako so povečuje verjetnost, da bo mutirani virus odpornejši proti cepivu. Različico covida sodnega dne so najprej zaznali v Južni Afriki, nato v Angliji, na Kitajskem, v DLR Kongo, na Mavriciju, Novi Zelandiji, Portugalskem in v Švici.

'Pametnejša' od cepiv?

Zadnja različica, znana kot C. 1. 2, ima največ mutacij v primerjavi s prvotno različico iz Vuhana doslej. Znanstveniki se bojijo, da bi lahko predstavljala resne težave za cepivo proti novemu koronavirusu in da so ogroženi tudi tisti, ki so okužbo že preboleli. Različica je menda mutirala tako zelo in tako hitro (ocenjujejo, da 1,7- do 1,8-krat hitreje od drugih), da so nekateri močno zaskrbljeni, da je 'pametnejša' od cepiv prve generacije proti covidu 19, to pa bi pomenilo še polnejše bolnišnice in več pacientov s težkim potekom bolezni.



​Študija znanstvenikov iz Južne Afrike, ki sicer še ni bila potrjena od drugih znanstvenikov, je pokazala, da ima C. 1. 2 stopnjo mutiranja približno 41,8 mutacije na leto, kar je dvakrat več od mutacijske stopnje katere koli druge različice.

