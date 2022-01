Strahotna kataklizma: uničen ves otok, hiš ni več (FOTO)

Po sobotnem izbruhu podvodnega vulkana Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai v bližini Tonge, ki je sprožil tudi cunami, današnji novi podatki natančneje razkrivajo stopnjo uničenja v državi. Izvidniški preleti so potrdili ogromno gmotno škodo na otokih Mango in Fonoi. Otok Mango, kjer živi okoli 50 ljudi, je popolnoma uničen, medtem ko sta na otoku Fonoi celi ostali le dve hiši. Država je še naprej odrezana od sveta, napoved prihoda tuje pomoči pa vzbuja tudi skrbi glede covida-19.

Posnetki satelitskega centra ZN so prikazali hude posledice nesreče tudi na otočku Nomuka. Na glavnem otoku Tongatapu naj bi bilo poškodovanih več kot 100 hiš, od tega je bilo okoli 50 hiš popolnoma uničenih.

Prvič po sobotni katastrofi je uradno sporočilo za medije danes objavila tudi vlada Tonge. V njem so potrdili tri smrtne žrtve - dva domačina in britanska državljanka - in kar nekaj poškodovanih, omenili pa so tudi valove, visoke do 15 metrov.

FOTO: New Zealand Defence Force, Reuters

Nuku'alofa naj bi bila prekrita z dva centimetra debelo plastjo pepela. V nekaterih delih mesta imajo elektriko, drugod ne, vzpostavili so telefonsko omrežje, prekinjene pa so mednarodne zveze. Komunikacija s Tongo je tako še vedno otežena zaradi poškodovanih podmorskih kablov, prav tako zaradi poškodbe mednarodnega optičnega kabla ne deluje internet.

Pri WHO so opozorili tudi na pepel in prah v ozračju in dodali, da »vlada prebivalcem svetuje, naj ostanejo v zaprtih prostorih, uporabljajo zaščitne maske in pijejo le ustekleničeno vodo«.

FOTO: Maxar Technologies, Reuters

Oblasti in organizacije z vsega sveta se medtem trudijo, da bi na Tongo poslale humanitarno pomoč. Rdeči križ je sporočil, da so poslali 2516 kontejnerjev z vodo, Francija pa se je zavezala k pomoči prebivalcem Tonge pri »najnujnejših potrebah«, piše STA.

Vlada na Tongi je v sporočilu še zapisala, da je »pomorski in zračni promet še vedno onemogočen zaradi poškodovanih pomolov in pepela, ki prekriva pristajalne steze. Vsi leti so do nadaljnjega prestavljeni, dokler na letališčih poteka čiščenje«.

Nova Zelandija je po poročanju tujih tiskovnih agencij kljub temu na pot že poslala ladje s humanitarno pomočjo, Avstralija pa je poleg ladij pripravila tudi letalo, ki bo moralo počakati na očiščenje pristajalnih stez.

FOTO: Maxar Technologies, Reuters

»Voda je za Tongo v tem trenutku med najpomembnejšimi dobrinami in naša ladja HMNZS Aotearoa lahko prevaža 250.000 litrov vode, 70.000 litrov vode na dan pa proizvede z razsoljevanjem,« je dejal novozelandski obrambni minister Peeni Henare.

Podvodni vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, ki leži približno 2000 kilometrov severovzhodno od Nove Zelandije, je izbruhnil v soboto. Šlo naj bi za najsilovitejši izbruh na svetu v zadnjih 30 letih.

FOTO: Maxar Technologies, Reuters

Cunami je poleg Tonge prizadel še Novo Zelandijo, Japonsko, Aljasko in Južno Ameriko. V Peruju so oblasti v ponedeljek zaradi razlitja nafte, za kar naj bi bili krivi nenavadni valovi, ki jih je povzročil izbruh vulkana, zaprle tri plaže. Udarni val podvodnega vulkana dosegel tudi Slovenijo.