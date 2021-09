Strah pred novo različico, lahko bi bila odporna na cepivo

Peta različica novega koronavirusa, imenovana mi, se zdi manj nalezljiva kot delta. Trenutno ni znamenj, da bi vplivala na tveganja glede hospitalizacije ali drugih značilnosti bolezni, pojasnjujejo v Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v odgovoru na vprašanje, kako nevarna je ta nova različica.



Različico mi so prvič zaznali januarja 2021 v Kolumbiji. ECDC jo je kot različico, ki jo je smiselno opazovati, opredelil maja letos, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa konec avgusta, so pojasnili v ECDC v odgovorih na vprašanja STA glede nevarnosti in značilnosti različice mi.

Največ je je v Južni Ameriki

Med sekvenciranimi primeri obolelih za covidom-19 na globalni ravni je trenutno malo te različice, manj kot 0,1 odstotka. Jo je pa bilo sčasoma zaznati več v Južni Ameriki, še zlasti v Kolumbiji (39 odstotkov) in Ekvadorju (13 odstotkov). V Južni Ameriki sicer ne prevladuje delta, veliko je obolelih z različicami gama, lambda in mi.



V EU je različica mi v zelo majhnem obsegu navzoča že več mesecev, pri čemer ni znamenj, da bi se ta obseg povečeval, zato se zdi verjetno, da je manj nalezljiva kot različica delta. Prav tako trenutno ni nikakršnih znamenj, da bi bila povezana s spremembami tveganj glede hospitalizacije ali drugih značilnosti te bolezni, so pojasnili v ECDC.



Na vprašanje, ali so trenutno razpoložljiva cepiva učinkovita v boju proti različici mi, pa v ECDC odgovarjajo, da kaže pri tej različici na potencial odpornosti na cepivo, a da trenutno ni študij o učinkovitosti cepiv v primeru te različice.



ECDC se je odločil za spremljanje različice mi, ker lahko pridobi selektivno prednost, ko se raven imunosti prebivalstva poveča. Kratkoročno se to ne zdi verjetno, še ocenjujejo v centru.

Ema: Ni podatkov

V Evropski agenciji za zdravila (Ema) pa na vprašanja o nevarnosti različice mi in učinkovitosti cepiv v primeru te različice odgovarjajo, da v tem trenutku nimajo podatkov glede zaščite pred različico mi.



Ema je sicer vse razvijalce cepiv pozvala, naj preučijo, ali njihovo cepivo zagotavlja zaščito pred vsako novo različico, ki se pojavi, tako da informacije o tem pričakuje pravočasno, so še pojasnili v agenciji v odgovoru na vprašanja STA.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: