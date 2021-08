Stotine mrtvih v uničujčem potresu

7,2

je bila magnituda sobotnega potresa.

Tudi materialna škoda je ogromna.

Nova tragična novica je prišla s Haitija, države, ki jo že tako ali tako pestijo številne težave. V sobotnem potresu z magnitudo 7,2 so po včeraj dostopnih podatkih umrli najmanj 304 ljudje, več kot 1800 je ranjenih, številne pogrešajo. Nastala je velika gmotna škoda, kljub izdanemu opozorilu o nevarnosti cunamija pa tega ni bilo.Po prvem potresnem sunku v soboto zjutraj po lokalnem času je otok Hispaniola, na katerem leži Haiti, streslo še več popotresnih sunkov, pri čemer je imel najmočnejši magnitudo 5,2.Potres so čutili tudi v Dominikanski republiki, ki si otok deli s Haitijem. Žarišče je bilo na jugozahodnem delu Haitija na globini 10 kilometrov v okolici mesta Petit Trou de Nippes, kakih 125 kilometrov zahodno od prestolnice Port-au-Prince.Izredne razmereReševalci poskušajo izpod ruševin potegniti preživele, bolnišnice na najbolj prizadetem območju pa so že polno zasedene. Haitijski premierje razglasil izredne razmere, ki bodo trajale mesec dni, ljudi je pozval, naj bodo solidarni drug z drugim in naj ne zapadejo v paniko.Med prvimi so pomoč Haitiju poslale ZDA. Na poti je enota 250 kubanskih zdravnikov, pomoč so napovedale tudi druge latinskoameriške države in Španija. Teniška igralka, katere oče je Haitijec, pa je sporočila, da bo za žrtve namenila sredstva, ki jih bo zaslužila na prihodnjem teniškem turnirju.Haiti, najrevnejšo državo na zahodni polobli, pogosto stresejo močni potresni sunki. Država si še vedno ni opomogla po rušilnem potresu leta 2010 z magnitudo 7,0, v katerem je umrlo okoli 200.000 ljudi, več kot 300.000 je bilo poškodovanih, okoli milijon ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Škodo so ocenili na osem milijard dolarjev (okoli 6,7 milijard evrov).Haiti se sooča tudi z nenehno politično in varnostno krizo, kar vpliva na soočanje z naravnimi katastrofami in na pomoč ljudem. Državo je julija pretresel atentat na predsednika