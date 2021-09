Stopnice do raja bodo odstranili

Postavila jih je vojska

Steza je preprosto preveč nevarna, sploh v dobi družabnih omrežij, ko se pohodniki med podvigom še fotografirajo v tveganih položajih in se tako nevarno ogrožajo. Obisk znamenitosti Stairway to Heaven je sicer prepovedan že od leta 1987, a havajske oblasti se še nedavno niso menile za preštevilne prekrškarje, zdaj pa so sklenile predrzneže dokončno ustaviti.Kar 3922 stopnic vodi do osupljive razgledne točke na Honoluluju, a turisti na poti do vrha onesnažujejo naravo, vznemirjajo lokalno prebivalstvo, povzročajo hrup, medtem pa se pogosto poškodujejo in seveda zahtevajo ustrezno oskrbo; nekateri zaradi onemoglosti cilja sploh ne dosežejo, za vrnitev v dolino pa potrebujejo usposobljeno spremstvo; leta 2012 so bile stopnice usodne za komika in pevca, ki je med podvigom doživel srčni zastoj.Kot pojasnjujejo havajske oblasti, je stopnice med drugo svetovno vojno, bilo je leta 1940, zgradila ameriška mornarica in tako uredila dostop do skrivne radijske baze, pozneje je stopnišče prevzela obalna straža, nato pa je postalo priljubljeno pribežališče in turistična znamenitost. Leta 1987 so prepovedali uporabo stopnic Haiku, saj je postalo njihovo vzdrževanje preveč zahtevno in predrago, da bi obiskovalcem zagotovili ustrezno raven varnosti, predrznežem pa so zagrozili z globo dobrih 800 evrov.Kljub temu pohodnikov in radovednežev, zadnja leta predvsem zaradi fotografiranja in objav na družabnih omrežjih, kar mrgoli, zato so oblasti sklenile, da bodo stezo preprosto odstranile in se tako odrešile vseh skrbi, njihovo odločitev pa je pospremil tudi val ogorčenja in razočaranja. Nekateri predlagajo, da bi stopnice vendarle obdržali, a za obisk zaračunavali ustrezno vstopnino, z izkupičkom pa bi poskrbeli za vzdrževanje in druge morebitne stroške.