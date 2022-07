Stopinje dinozavra na terasi, stare 100 milijonov let, pa jih niso opazili

Kitajski paleontologi so se razveselili novega odkritja okrog 100 milijonov let starih stopinj dinozavra, ki jih je povsem po naključju opazil gost med kosilom na terasi restavracije v Lešanu. Paleontolog Lida Xing s kitajske univerze za geoznanost ni mogel verjeti, ko je prejel klic, naj si pride ogledat najdbo ter poda svoje mnenje.

V povprečju so tehtali okrog 40 ton.

Stopinje so navdušile paleontologe.

»Najdbe fosilnih ostankov v mestih so zelo redke, mnoge prekrivajo stavbe in ceste, zaradi gradnje jih je bilo veliko tudi uničenih, še nikoli pa nismo naleteli na ostanke na kakšni terasi. Krasno se mi zdi, da jih je prepoznal naključni obiskovalec, in izjemno smo mu hvaležni, da je o najdbi obvestil pristojne,« je dejal Xing. Pred restavracijo je na tem mestu stala piščančja farma, stopinje pa so bile skrite pod plastmi peska in zemlje, kar je bilo po Xingovih besedah ključno za njihovo ohranitev, saj so bile tako zaščitene pred erozijo in drugimi poškodbami.

Stopinje, ki so jih analizirali s 3D-skenerjem, po prvih ugotovitvah pripadajo kar dvema pripadnikoma zavropodov, ki so po Zemlji lomastili na začetku krede, pred približno 145 do 100 milijoni let, kar je prav tako razveselilo paleontologe. V provinci Sečuan, kjer leži tudi Lešan, so namreč v preteklosti našli že več fosilnih ostankov dinozavrov, a večinoma iz obdobja jure, tistih, ki so živeli v kredi, pa je bistveno manj, čeprav je bilo prav to obdobje tisto, v katerem se dinozavri zares zacveteli. Zavropodi so bili največje živali, ki so kdaj hodile po površju našega planeta, ta, katerih stopinje so zdaj našli na Kitajskem, sta v dolžino merila okrog osem metrov. Bili so rastlinojedci, zato so imeli zelo dolge vratove, da so lahko segli v krošnje dreves, ter dolge repe za ravnotežje, v povprečju pa so tehtali okrog 40 ton; eden najbolj znanih zavropodov je diplodok.