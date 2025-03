Stopili se boste! Takole sta se pandi prvič odpravili na sveži zrak (VIDEO)

Berlinski živalski vrt in seveda vsi obiskovalci so se avgusta lani razveselili dveh novih mladičkov pand. Konec lanskega leta so nato v živalskem vrtu razkrili njuni imeni - Meng Hao in Meng Tian, kar pomeni »lepe sanje« in »sladke sanje«, pandi pa sta seveda dobili tudi bolj nemški imeni, in sicer Leni in Lotti. Prvo je poklon znameniti berlinski igralki Marlene Dietrich, drugo priljubljenemu berlinskemu predelu Charlottenburg.

Raziskovali sta okolico. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Leni in Lotti sta bili do zdaj na toplem, ogledati si ju je bilo mogoče le skupaj z mamo, saj sta potrebovali čas, da odrasteta in se prilagodita na življenje, prav na prvi pomladni dan pa sta ljubki medvedki prvič okusili tudi svež berlinski zrak. Odpravili sta se namreč na prvi potep po zunanjem delu ograde in iz množice, ki se je je v živalskem vrtu ob tej priložnosti kar trlo, izvabljali vzdihe in vzklike navdušenja.

Decembra so razkrili njuni imeni. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Leni in Lotti sta drugi par velikih pand, rojenih v Nemčiji. Prva dvojčka, rojena avgusta 2019, sta bila velika atrakcija v berlinskem živalskem vrtu, a so ju morali zaradi pogodbenih obveznosti premestiti na Kitajsko. Rojstvo dvojčkov je poseben dogodek, saj imajo velike pande težave z razmnoževanjem. Mama Leni in Lotti Meng Meng so marca lani umetno oplodili, samice pand so namreč plodne le nekaj dni na leto.