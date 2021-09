Stolpnico smrti bi porušili

V požaru leta 2017 je v njej umrlo 72 ljudi.

Dobra štiri leta potem, ko je v ognju umrlo 72 ljudi, naj bi londonsko stolpnico Grenfell podrli iz varnostnih razlogov. Stanovanjski sekretarje bil obveščen, da je stavba nevarna za skupnost in okoliške objekte, med njimi za akademijo Kensington Aldridge v zahodnem Londonu, srednjo šolo v bližini ostankov zgradbe. Viri so medijem razkrili, da nameravajo oblasti stavbo potihem porušiti do tal.Državni uradniki so stanovalce obvestili, da bodo z odločitvijo pristojnih seznanjeni konec meseca. Ministrstvo za stanovanjsko politiko, skupnosti in lokalno upravo, ki je lastnik stavbe od leta 2018, je zagotovilo družinam, da stolpnice ne bodo porušili pred peto obletnico požara, torej junija 2022. Stanovalci in preživeli so zaradi domnevne odločitve šokirani, saj je bilo dogovorjeno, da se oblasti pred kakršnimi koli potezami posvetujejo z njimi, opozarjajo pa tudi, da vlada ni naredila ničesar, da bi preprečili ponovitev tragedije iz junija 2017. Stanovalci so predlagali, da bi stolpnico spremenili v navpični gozd, namesto da bi jo, kot je razmišljala vlada, uničili. Struktura bi vsebovala 72 vrst rastlin, po eno za vsakega človeka, ki je izgubil življenje v požaru. Oblasti so v pismu zapisale, da razmišljajo o predlogu.»Tragedija, ki se je tukaj zgodila, ne sme biti nikoli pozabljena. Če bodo stolpnico porušili, bodo izbrisali spomin in ljudem povzročili še eno hudo travmo,« meni, ki je v požaru izgubil šest svojcev. Z ministrstva so sporočili, da se zavedajo občutljivosti problematike in da bodo temeljito proučili vse predloge ter se na podlagi tega odločili, kakšna naj bo prihodnost stolpnice.