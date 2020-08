Štirje mrtvi, trije so zgoreli

Dolenjska je spet ovita v črnino, tamkajšnje ceste so terjale nov krvav davek. Zgodilo se je včeraj nekaj po tretji popoldne, sonce je pripekalo, številni so hiteli domov, da izkoristijo petek, menda zadnji vroč v tem koledarskem poletju. Eni so hiteli po avtocesti, drugi po stari hitri cesti med Trebnjim in Novim mestom, ki jo uporabljajo redki. Nekaj jih še. Žal potniki v dveh avtomobilih niso prispeli domov.Čelno trčenjePočilo je na t. i. poljanskem klancu. Zakaj natančno, še ni znano. Robert Perc s Policijske uprave Novo mesto je kmalu po nesreči sporočil: »Regijski center za obveščanje na številki 112 in policija na ...