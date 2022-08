Štiriletnik na kapitanovem stolu

Med Zadrom in Malim Lošinjem dvakrat na dan pluje trajekt Lastovo in postane na otokih Premuda, Silba in Olib. In dvakrat na dan so to poletje na rivi na Olibu ladjo pričakali štiriletni Hrvoje ter nekoliko starejši poletni prijateljčki in prijateljice Marin, Karli, Tessa, Tomas, Vito in še kakšen počitniški uživač se je znašel med njimi. Opoldne ter nekaj pred osmo zvečer so se otroci – ko se je na obzorju prikazal bel obris ladje – pognali iz morja ter v mokrih kopalkah na skirojih in kolesih pohiteli na privez.

Poučil ga je, kako se vozi ladjo.

Dva meseca so bili silno prevzeti nad 72 metrov dolgo ladjo, ki sicer lahko prevaža 482 ljudi in 60 vozil; medtem ko se je praznila in polnila, so navdušeno spremljali ter verjetno komentirali dogajanje na krasotici, ki na otoke dovaža tudi raznovrstno blago za turiste in domačine. Ko je Lastovo odhajalo, pa so nadobudneži »skakali za njim«, so zapisali pri lokalnem spletnem mediju Burin. Pisano otroško druščino je večkrat opazil tudi kapitan ladje Igor Bačić in se naposled spustil na kopno do nje.

Dragi Hrvoje, naj bo vsako tvoje naslednje poletje veselo in srečno kot to!

Kot je pozneje povedal, je otroke, ki so nenehno mahali proti poveljniškemu mostu, opazil in jim tokrat sam ponudil roko v pozdrav. Potem jih je povabil na poveljniški most, kjer je nastal posnetek, kako Hrvoje potrobi na sireno, za druščino pa je sledilo tudi spoznavanje okroglega kapitanskega krmila. Otroški nasmehi so bili ta večer še posebno široki, pa tudi čez nekaj dni: Hrvoje je namreč po pošti prejel sliko ladje Lastovo z lastnoročnim posvetilom kapetana: »Dragi Hrvoje, naj bo vsako tvoje naslednje poletje veselo in srečno kot to!« Otroci bodo na letošnje poletje – namesto na pasjo vročino – ohranili povsem druge spomine.