Štiri vrste žiraf, ne le ena
Doslej je veljalo, da obstaja zgolj ena vrsta žiraf in njenih devet podvrsti, a je prelomna raziskava Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) na podlagi znanstvenih dokazov zdaj pokazala, da so vrste štiri, podvrsti pa je sedem. Prepoznavanje štirih vrst omogoča natančnejše razumevanje groženj, s katerimi se soočajo žirafe, in priložnosti za njihovo ohranjanje, pojasnjujejo znanstveniki.
Prepoznavanje štirih vrst je pomembno za umeščanje na rdeči seznam ogroženosti.
Strokovna delovna skupina za žirafe in okapije pri IUCN je po pregledu najnovejših genetskih, morfoloških in biogeografskih podatkov po novem opredelila severno (giraffa camelopardalis), južno (giraffa giraffa), masajsko (giraffa tippelskirchi) in mrežasto (giraffa reticulata) žirafo. Po podatkih ZOO Ljubljana v naravi živi okoli 5159 severnih, okoli 52.000 južnih, 32.000 masajskih in 8700 mrežastih žiraf.
