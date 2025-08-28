Štiri vrste žiraf, ne le ena

Doslej je veljalo, da obstaja zgolj ena vrsta žiraf in njenih devet podvrsti, a je prelomna raziskava Mednarodne zveze za varstvo narave (IUCN) na podlagi znanstvenih dokazov zdaj pokazala, da so vrste štiri, podvrsti pa je sedem. Prepoznavanje štirih vrst omogoča natančnejše razumevanje groženj, s katerimi se soočajo žirafe, in priložnosti za njihovo ohranjanje, pojasnjujejo znanstveniki.

Prepoznavanje štirih vrst je pomembno za umeščanje na rdeči seznam ogroženosti.

Strokovna delovna skupina za žirafe in okapije pri IUCN je po pregledu najnovejših genetskih, morfoloških in biogeografskih podatkov po novem opredelila severno (giraffa camelopardalis), južno (giraffa giraffa), masajsko (giraffa tippelskirchi) in mrežasto (giraffa reticulata) žirafo. Po podatkih ZOO Ljubljana v naravi živi okoli 5159 severnih, okoli 52.000 južnih, 32.000 masajskih in 8700 mrežastih žiraf.

V naravi živi le še 5159 severnih žiraf. FOTO: Reuters

Kot je pojasniliz strokovne skupine za žirafe in okapije, je prepoznavanje teh štirih vrst pomembno z vidika natančne ocene za umeščanje na rdeči seznam ogroženih vrst, ciljno usmerjenih ukrepov za ohranjanje teh živali in usklajenega meddržavnega upravljanja osebkov teh vrst. Žirafe so najvišje kopenske živali in največji prežvekovalci na Zemlji. Živijo predvsem v afriških savanah, včasih se zadržujejo tudi na gosteje zaraščenih območjih. Najraje poiščejo okolje, v katerem raste veliko akacijevih dreves. Pijejo zelo redko, zato se lahko precej oddaljijo od najbližje vode. Edini danes živeči ožji sorodnik žiraf je okapi, v geološki preteklosti pa je na območju Evrazije živelo veliko različnih pripadnikov družine giraffidae.