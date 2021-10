Štiri dni tavala po divjini

Štiri dni sta obupana tavala po avstralski divjini, večino časa brez vode. Njuno preživetje je naravnost čudežno, ocenjujejo reševalci in znova polagajo na srce vsem, ki se odpravljajo na tvegane izlete: s seboj imejte veliko vode in nekaj hrane, nikar ne zapuščajte svojega vozila!

A točno to sta v paniki storila 21-letni Shaun Emitja in 14-letni Mahesh Patrick, ki se jima je avtomobil po štirih urah vožnje po neznanem pokvaril oziroma je obtičal v pesku. Ker se je že večerilo, sta sklenila v vozilu prespati, naslednji dan pa sta se peš odpravila po pomoč. Prehodila sta pet kilometrov in spoznala, da sta krenila v napačno smer, a sta tam vsaj odkrila vir vode. Nato sta se iz neznanega razloga razšla, verjetno v prepričanju, da bosta tako prej našla pomoč; a to se ni zgodilo in tavala sta še tri dni, poročajo avstralski mediji.

Mlajši Mahesh je prehodil kar 35 kilometrov, dokler ga niso našli pripadniki aboriginske skupnosti, mu dali vode ter obvestili reševalcev, ki so ju že mrzlično iskali. Dan pozneje so s helikopterjem v sklopu obsežne iskalne akcije po avstralskem Severnem teritoriju in 14-letnikom na krovu našli še izmučenega Shauna.

Razen dehidracije in izčrpanosti ju k sreči ni doletelo nič drugega, a njun zelo nevaren podvig bi bil kaj kmalu lahko usoden, opozarjajo oblasti, ki močno odsvetujejo iskanje pomoči peš in na lastno pest. Bolje je počakati v avtomobilu, ki zagotavlja vsaj zaščito pred vremenskimi nevšečnostmi, poleg tega je vozilo vidnejše iz helikopterja.

Kot sta pojasnila fanta, daljšega izleta nista načrtovala, zato s seboj nista imela zaloge hrane in vode, ampak sta se zgolj odpravila na vožnjo po koncu športnega dogodka v bližini Arlparre na območju Alice Springsa. A od začetne točke sta se preveč oddaljila in poti nazaj nista več našla, pojasnjujeta olajšana, da se je kalvarija vendarle srečno končala.