Štiri dni po udaru strele uspešni športnik izgubil bitko za življenje (FOTO)

Mednarodna smučarska organizacija je sporočila, da se je poslovil norveški smučar prostega sloga, dobitnik bronaste olimpijske medalje leta 2010, dobitnik bronaste medalje na svetovnem prvenstvu leta 2005 ter dobitnik kristalnega globusa v sezoni 2006/2007 Audun Groønvold.

Star je bil komaj 49 let, zanj pa je bil usoden udar strele. Ta ga je zadela minulo soboto, ko je prosti čas izkoristil za oddih v gorski koči. Pri tem je Norvežan utrpel tako hude telesne poškodbe, da mu zdravstveno osebje, ki se je vse te dni borilo za njegovo življenje, ni moglo pomagati.

»Člani mednarodne smučarske zveze izrekamo globoko sožalje njegovim prijateljem, družini, smučarskim kolegom ter drugim, ki so mu bili blizu. Tragična izguba odličnega tekmovalca in neverjetnega posameznika nas je globoko ganila,« so v objavi na družabnem omrežju zapisali pri mednarodni smučarski zvezi, kjer so Audunu Groønvoldu v slovo objavili tudi nekaj njegovih fotografij.