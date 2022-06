Stiller občuduje Zelenskega

Volodimir Zelenski je njegov heroj, je med svojo vzhodnoevropsko turnejo navdušeno izjavil hollywoodski zvezdnik, ki se te dni mudi v Kijevu. Ukrajinskega predsednika občuduje, ker je opustil igralsko kariero v zameno za zelo pomembno vlogo, obenem pa je izrazil obžalovanje ob pogledu na bedo v begunskih centrih ob poljsko-ukrajinski meji.

»To vidiš na televiziji, na družabnih omrežjih, ampak nekaj drugega je, ko to dejansko vidiš in občutiš,« je predsedniku priznal Ben Stiller, ki je imel med drugim priložnost spoznati družine, nastanjene v bližini poljsko-ukrajinske meje, natančneje v vasi Medyka. Zvezdnik se sicer mudi na svoji humanitarni misiji z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za begunce. »Tukaj sem, da se učim, delim zgodbe, ki ponazarjajo, kako vojna vpliva na ljudi, ter okrepim pozive k solidarnosti,« je o svojem obisku na instagramu dejal igralec in se s podporo Ukrajini in njenemu prebivalstvu pridružil zvezdnikom, kot so Sean Penn, Angelina Jolie in Mila Kunis. O vojni je tako spregovoril tudi z Zelenskim, ki se mu je zahvalil za pozornost, glede zamenjave karierne poti pa je v šali odvrnil, da se njegovi igralski dosežki ne morejo ravno kosati s Stillerjevimi.

Medtem se nadaljuje intenzivno rusko obstreljevanje regije Harkov, kjer je bilo ubitih najmanj 15 ljudi, med njimi tudi otrok, mnogi so ranjeni. Rusi so po mestu Harkov, ki leži le 50 kilometrov od ruske meje, odločno udarili že takoj na začetku, vendar so ukrajinske sile po bojih, v katerih je bilo mesto uničeno, ponovno prevzele nadzor. Mnogi prebivalci, ki so ob začetku invazije pobegnili, so se medtem vrnili.