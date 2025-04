Število žrtev eksplozije naraslo na 18, okoli 800 ranjenih (FOTO)

Število žrtev sobotne eksplozije v pristanišču na jugu Irana se je povzpelo na 18, še okoli 800 ljudi je bilo ranjenih, šest ljudi pogrešajo. V pristanišču Šahid Radžai je nastala tudi velika gmotna škoda. Natančen vzrok eksplozije še ni znan, lahko pa bi jo povzročil požar v skladišču za nevarne snovi. Oblasti so odredile preiskavo.

Časnik New York Times, ki se sklicuje na neimenovano osebo, povezano z iransko revolucionarno gardo, poroča, da je eksplodiral natrijev perklorat, ki je glavna sestavina trdega goriva za rakete.

Eksplozija, ki so jo očividci opisali kot ogromno, je odjeknila v največjem trgovskem pristanišču blizu mesta Bandar Abas v provinci Hormozgan ob južni obali Irana. Pristanišče Šahid Radžai je središče prometa s kontejnerji, so pa tam tudi naftni tankerji in infrastruktura za naftne proizvode.

Davi je v pristanišču še vedno gorelo, a je požar pod nadzorom.

TOPSHOT - Men ride a motorcycle amid the devastation on a boulevard following an explosion at the Shahid Rajaee port dock southwest of Bandar Abbas in the Iranian province of Hormozgan on April 26, 2025. Several containers exploded on April 26 at Iran's largest commercial port, authorities said, causing a major blast and fire, and leaving hundreds injured. Shahid Rajaee, more than 1,000 kilometres (620 miles) south of the capital, is the most advanced container port in Iran, according to the official IRNA news agency. (Photo by MOHAMMAD RASOLE MORADI/IRNA/AFP) FOTO: Mohammad Rasole Moradi Afp