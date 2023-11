Število zastrupitev narašča, a kaj je krivo, še vedno ni jasno

Število primerov zastrupitve z gazirano pijačo pri naših južnih sosedih narašča. Hrvaški mediji poročajo, da se je zaradi posledic zastrupitve pri zdravnikih zglasilo že 34 oseb. Od tega se jih je 17 javilo v zagrebški klinični center, šest jih je iskalo pomoč v bolnišnici sestre milosrdnice, dve pa v bolnišnici Merkur.

En primer so obravnavali v reški bolnišnici, tri osebe so iskale pomoč pri zdravniku v Splitu, po ena pa v Karlovcu, Varaždinu, Vinkovcih, Čakovcu in Virovitici. Večino pacientov so odpustili v domačo oskrbo. Strokovnjaki so za hrvaške medije pojasnili, da lahko ob zaužitju pijače pride do pekočega občutka, hujša posledica pa je krvavitev sluznice ustne votline.

Hrvaška javnost sicer še vedno čaka na rezultate analiz. Preiskujejo tudi stekleničko in pločevinko, iz katerih sta pila najbolj poškodovana pacienta. Prvi je v kavarni na Reki spil mineralno vodo romerquelle z okusom, drugi pa kokakolo, ki jo je kupil na avtomatu.

Coca-Cola Hrvaška je v sredo začasno umaknila serijo pollitrske pijače Coca-Cole Original Taste v plastični embalaži in dve seriji Romerquelle Emotion Blueberry Pomegranate (300 ml) v steklenici. Pred tem pa je državni inšpektorat začasno prepovedal prodajo omenjenih pijač, dokler ne bodo znani rezultati analiz.