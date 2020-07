Število okuženih na Hrvaškem narašča, trenutno obolelih je 1207

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 915 testiranjih potrdili 92 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. Trenutno obolelih je 1207. V hrvaških bolnišnicah je 153 bolnikov s covidom 19, od tega devet na ventilatorju. V samoizolaciji je trenutno 4312 ljudi. V zadnjih 24 urah ni umrl nihče.Največ novih primerov, 47, so v zadnjih 24 urah ugotovili v vukovarsko-sremski županiji, ki je novo žarišče koronavirusa. Opravili so 142 testiranj. Največ obolelih in njihovih stikov je s poroke, ki je pretekli teden potekala v kraju Ivankovo nedaleč od Vinkovcev. Od tam je 19 novookuženih.»To samo potrjuje tisto, kar smo govorili, da bodo največjo nevarnost predstavljali dogodki, kjer prihaja do tesnih stikov med ljudmi,« je povedal načelnik županijskega štaba. Od štaba civilne zaščite so zahtevali, da odredi, da lahko poroke v županiji v prihodnjih 30 dneh potekajo samo v najožjem družinskem krogu, je sporočil predsednik vukovarsko-sremskega štaba. Vse prebivalce županije je pozval, naj spoštujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa.V Zagrebu, ki je bilo v minulih tednih žarišče novega koronavirusa, so v zadnjem dnevu v 383 testiranjih potrdili 10 novih okužb. Aktivnih primerov je 357.Iz Istre medtem poročajo o devetih novih okužbah s koronavirusom, od tega so tri potrdili v Umagu in dve v Pulju, je sporočil tamkajšnji štab civilne zaščite. V primorsko-goranski so potrdili zgolj dva nova primera. Skupaj se je doslej na Hrvaškem z novim koronavirusom okužilo 4345 ljudi, od tega jih je 120 umrlo, 3018 pa ozdravelo.