Število okužb poskočilo, Hrvaška razglasila vrhunec epidemije

Maske obvezne na poštah, v bankah, salonih

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah opravili 1.804 testiranj in potrdili 92 novih okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 132 ljudi, od tega jih pet potrebuje pomoč respiratorjev. Covid-19 ni zahteval življenj, aktivnih pa je 1.204.Po 25. februarju, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, so potrdili 3953 okužb. Od takrat so testirali skoraj 98.000 ljudi, zaradi covid-19 pa jih je umrlo 120. Med obolelimi je tudi 83 zdravstvenih delavcev, še 498 jih je v samoizolaciji, skupaj pa je v samoizolaciji 5002 ljudi. Dobra novica je, da je številka R padla pod 1, kar pomeni, da ena okužena oseba v povprečju okuži manj kot eno osebo.Preberite tudi:Od obalnih županij je največ novih primerov v zadnjih 24 urah prijavila splitsko-dalmatinska županija, v kateri so potrdili devet okužb. Po pet primerov je bilo v primorsko-goranski in dubrovniški županiji. V istrski in šibeniško kninski županiji sta po dva nova primera, v zadrski pa eden, kažejo poročila županijskih štabov.Preberite tudi:Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ)je poudaril, da pri naših južnih sosedih nimajo novih žarišč. Število na novo potrjenih primerov se je v zadnjih 24 urah v primerjavi z dnevom prej, ko jih je bilo 52, skoraj podvojilo. »Izkazalo se je, da nam niti poletno vreme, niti preživljanje časa zunaj niso pomagali in naše številke so visoke. Modeli kažejo, da se bodo številke sedaj zniževale, ker smo uvedli nove ukrepe. Lahko rečemo, da smo sedaj na vrhuncu epidemije in da bodo številke začele padati,« je dejal.Pomočnik notranjega ministraje povedal, da so uveljavili obvezno uporabo zaščitnih mask tudi za zaposlene v podjetjih, ustanovah in institucijah, ki delajo s strankami, mask epa morajo nositi tudi stranke. Capak je pojasnil, da se odločitev nanaša na pošte, banke in podobne ustanove, v katerih uporabniki pogosto na storitve čakajo tudi v vrstah pred okenci. Poudaril je, da odločitev velja tudi pri storitvah, kot so frizerski in kozmetični saloni, v katerih so doslej maske priporočali, a niso bile obvezne.