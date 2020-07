Število okužb na Hrvaškem znova konkretno poskočilo

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 71 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, ena oseba s covidom 19 pa je umrla, je povedal hrvaški minister za zdravstvo Vili Beroš na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite v Zagrebu. Med okuženimi so tudi štirje zaposleni na hrvaškem zunanjem ministrstvu.



Danes objavljeno število novih okužb na Hrvaškem je večje kot v ponedeljek in torek skupaj, ko so potrdili 65 novih primerov okužb ter pet smrtnih žrtev s covidom 19. Osem ljudi na ventilatorjih Beroš je dejal, da je na Hrvaškem danes 753 aktivnih primerov okužb. V bolnišnicah se zdravi 132 bolnikov s covidom 19, osem jih je priključenih na ventilatorje. V zadnjem dnevu je za koronavirusno boleznijo 19 umrl 79-letni moški, s čimer se je skupno število žrtev covida 19 povzpelo na 141.



Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so na Hrvaškem potrdili skupno 4.993 okužb z novim koronavirusom, od tega je 4.099 ljudi že okrevalo. Testiranih je bilo več kot 115.700 oseb, med njimi 1.632 v zadnjih 24 urah.