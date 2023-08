Številni poškodovani prometni nesreči na severu Italije proti Trstu (FOTO, VIDEO)

Na severu Italije se je na avtocesti A4 v smeri proti Trstu v petek zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo poškodovanih več deset ljudi, od tega trije huje. Med krajema Latisana in San Girogio sta trčila tovornjak in avtobus, na katerem so bili v pretežni meri ukrajinski turisti, med drugim več otrok.

(Počakajte trenutek, da se naloži posnetek)

Glede na prve ugotovitve je avtobus trčil v zadnji del tovornjaka. Na prizorišču je vsega skupaj deset enot gasilcev več ur osvobojalo potnike iz razbitin avtobusa. Sodelovala je tudi civilna zaščita.

Najhuje poškodovane ljudi so prepeljali na zdravljenje v bolnišnico. Pri njihovem prevozu je sodeloval tudi helikopter. Življenje treh, od tega dveh mladoletnikov, naj bi bilo ogroženo, poročajo italijanski mediji in tuje tiskovne agencije.

Tripasovni odseg avtoceste je bil po nesreči zaprt in nastala je dolga kolona vozil. Vozniki, ki so prišli iz smeri Benetk, so morali avtocesto zapustiti pri Latisani.