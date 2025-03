Številni, ki so želeli leteti z letališča Heathrow, so danes slišali slabo novico

Čeprav je vodstvo londonskega letališča Heathrow danes zjutraj zatrjevalo, da letalske operacije na njem po petkovem zaprtju delujejo v celoti in brez motenj, pa se nekateri potniki danes še naprej srečujejo z zamudami in odpovedmi letom. Največ težav z motnjami ima nacionalni prevoznik British Airways.

Po poročanju britanskega medija BBC so med letalskimi družbami, ki so danes odpovedale lete, Turkish Airlines, Brussels Airlines, Singapore Airlines, WestJet, Air India in Air Canada. Največ težav pa naj bi imel nacionalni prevoznik British Airways, ki je odpovedal skupno 80 letov na in z letališča. V družbi potnike opozarjajo, da naj zamude pričakujejo tudi v primeru povezovalnih letov.

Vsem, ki se odpravljajo proti letališču, pa svetujejo, da se pred potjo posvetujejo s posameznimi letalskimi družbami, saj se razmere ves čas spreminjajo. Da bodo na letališču danes opravili le okoli 85 odstotkov rednih poletov, pa so napovedali že v jutranji izjavi.

Veliko letal trenutno prisotnih na drugih lokacijah

Na zamude in odpovedi letov vpliva tudi dejstvo, da je veliko letal trenutno prisotnih na drugih lokacijah, potem ko so bili nekateri odhodi v petek zvečer preusmerjeni na druga letališča v državi, kot so Gatwick, Glasgow in Manchester.

V jutranji izjavi je tiskovni predstavnik letališča po poročanju tujih agencij sicer zatrjeval, da Heathrow danes deluje v celoti. »Ekipe po vsem letališču še naprej delajo vse, kar lahko, da bi pomagale potnikom, ki jih je prizadel včerajšnji izpad na transformatorski postaji zunaj letališča,« je dodal.

Po njegovih besedah so na terminalih letališča danes prisotne okrepljene ekipe zaposlenih, povečali so tudi število letov za dodatnih 10.000 potnikov, ki potujejo prek letališča.

Da danes na letališču ne pričakujejo večjega števila zamud in odpovedi letov, je v jutranjem pogovoru za BBC povedal izvršni direktor letališča Heathrow Thomas Woldbye. Se bodo pa po njegovih navedbah morale letalske družbe danes ukvarjati s potniki, ki so na letališču obtičali zaradi petkovega zaprtja letališča.

Woldbye je potnikom izrekel tudi opravičilo za povzročene nevšečnosti, pri tem pa zagovarjal odločitev vodstva, da zaradi požara na transformatorski postaji letališče zapre. »Heathrow vsak dan porabi toliko energije kot celotno mesto,« je pojasnil in dodal, da se letališka infrastruktura ustavi, ko se zgodi takšen dogodek.

V petek skoraj ves dan zaprto

Londonsko letališče Heathrow je bilo v petek skoraj ves dan zaprto zaradi obsežnega požara na transformatorski postaji v kraju Hayes v londonskem okrožju Hillingdon, ki letališče Heathrow oskrbuje z elektriko.

Vzrok požara še ni znan. Preiskavo vodi protiteroristična policija, po prvih ugotovitvah pa ne gre za posledico podtaknjenega požara ali drugega kaznivega dejanja.

Britansko ministrstvo za promet je v petek zvečer sporočilo, da je začasno odpravilo omejitve nočnih letov, da bi zmanjšalo gnečo na letališču. Po podatkih spletnega mesta za sledenje poletom Flightradar24 je petkovo zaprtje prizadelo približno 1350 letov. Prizadetih pa je bilo približno 200.000 potnikov.

Letališče Heathrow je največje v Združenem kraljestvu in najbolj prometno v Evropi. Prek letališča dnevno potuje okoli 230.000 potnikov, letno pa več kot 80 milijonov. Dnevno na tem letališču zabeležijo približno 1300 vzletov in pristankov.