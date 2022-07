Stevardesa Martina je dobila 10.000 evrov napitnine

Ladijska stevardesa Martina Drežančić s Hrvaške je za rubriko Potovanja britanskega časnika Daily Mail spregovorila o tem, kako je videti njen delovni dan, dotaknila pa se je tudi nenavadnih želja bogatašev, ki najemajo draga plovila. Kot je povedala, je bila ena bolj bizarnih, ko je gost prosil za kokošja jajca, a le od tistih, ki jedo samo črve. Tako naj bi bilo v jajcih več beljakovin.

Gost si je zaželel prav posebna jajca. FOTO: Špela Ankele

Trenutno se mudi na 48-metrski jahti z imenom M/Y Freedom, ki ponuja nastanitev do 22 oseb. Pluje po Jadranskem morju, gostje pa se lahko razvajajo v kinodvorani, telovadnici, se namakajo v bazenu ali masažni kadi. Stroški najema se gibljejo od 80.000 do 100.000 evrov na teden. »Včasih si gostje želijo stvari, ki si jih ne morete niti predstavljati. Želje jim večinoma uresničimo, če pa to ni mogoče, vedno najdemo alternativno rešitev.«

Vojaška disciplina

Ne glede na želje Martina pravi, da ima gost vedno prav. Že dve leti je glavna stevardesa na jahti in trdi, da gre za delo, ki zahteva vojaško disciplino. Najtežji del posla sta iskanje delavcev in organizacija dela. »Delo na jahti je kot v vojski – zahtevata se red in disciplina. Kdor tega ne upošteva, ne more biti na krovu. Ni prostora za besedo ampak. Ni pomembno, kako so delali prej, obstaja samo en način dela,« pravi.

80.000 do 100.000 evrov stane najem jahte za en teden.

»Ni lahko najti 12 ljudi, ki se dobro razumejo in brez težav sodelujejo. Drug z drugim živimo najmanj šest mesecev. Prepoznati moram, kako ravnati z vsakim od njih. Najtežje je ustvariti dobro ekipo«. Delo stevardese na jahti je izjemno zahtevno in naporno, a je lahko tudi precej dobičkonosno. »Največja napitnina, ki sem jo dobila, je bila 10.000 evrov v gotovini. Dobila sem tudi veliko daril,« je še povedala Martina Drežančić.