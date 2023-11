Sterilizirajo Escobarjeve povodne konje, ki ogrožajo lokalno prebivalstvo

Kolumbija je začela sterilizacijo povodnih konj, ki jih je v 80. letih minulega stoletja v državo pripeljal narkokralj Pablo Escobar. Sprva so bili le štirje in del Escobarjevega zasebnega živalskega vrta na njegovi posesti Hacienda​ Napoles, živali pa so po njegovi smrti pobegnile in se v pomanjkanju naravnih sovražnikov in obilju hrane začele nevarno množiti.

169 povodnih konj naj bi zdaj lomastilo po Kolumbiji.

Po kolumbijskem podeželju, predvsem v bližini rek, danes lomasti kar 169 potomcev Escobarjevih večtonskih ljubljenčkov, ki ogrožajo krhko naravno ravnovesje, domače živalske vrste in tudi lokalno prebivalstvo. »Sterilizacija, selitev in evtanazija,« je kolumbijska vlada pred časom predstavila načrt, kako rešiti težavo povodnih konj. Ko bi namreč pustili, da se prosto razmnožujejo, bi njihova populacija do leta 2035 narasla na okoli 1000 osebkov!

Uspešno kastrirali in sterilizirali

Prve korake, da preprečijo okoljsko katastrofo, ki bi sledila nenadzorovanemu razmnoževanju povodnih konj, so naredili ta teden. Uspešno so kastrirali dva samca in sterilizirali eno samico, v načrtu je kar 40 teh posegov na leto. A čeprav sterilizacija ene živali Kolumbijo stane dobrih devet tisoč evrov, ta ne zagotavlja uspeha.

Večtonski ljubljenčki narkokralja ogrožajo krhko naravno ravnovesje, domače živalske vrste in tudi lokalno prebivalstvo.

»Le sterilizacija ne bo dovolj. Trenutno delamo na tem, da bi jih izvozili drugam,« je povedala ministrica za okolje Susana Muhamad in dodala, da bo to možno le ob sodelovanju in z dovoljenjem drugih držav, med katerimi je omenila Filipine, Mehiko in Indijo. Kot zadnja možnost jim nato preostane še evtanazija.

Sterilizacijo so torej začeli, kar pa bo dolgotrajen proces, morda še celo bolj, kot so na začetku mislili. Že izslediti in nato ujeti žival je skrajno zahtevno. »Hrane imajo v naravi več kot dovolj, zato jih je premamiti z vabo zelo težko,« je povedal David Echeverry, ki vodi projekt, in dodal, da so vrh vsega te tritonske živali zelo teritorialne in agresivne. Poseg ni brez tveganj, tako za žival, ki ima lahko usodno alergično reakcijo na anestezijo, kot za veterinarsko osebje.