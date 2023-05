Stellantis bo preizkušal vrsto goriva, ki jo marsikdo še ne pozna

Kot je znano, je Evropska unija nedavno zapovedala, da bodo morali od leta 2035 proizvajalci v EU prodajati le električne avtomobile, po pritisku Nemčije pa so dodali izjemo, da bodo mogoči tudi novi klasični avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, če bodo vozili na sintetično gorivo. Nedavno je veliki konzorcij Stellantis napovedal, da bo to gorivo preizkušal v obstoječi floti s klasičnim pogonom, če bi bilo tudi tako mogoče zmanjšati izpuste CO 2 . Sicer ostajajo pri zavezi, da bodo po letu 2030 proizvajali le še električna vozila.

Za kaj sploh gre?

Sintetična ali e-goriva so goriva, ki pri zgorevanju v klasičnih motorjih tako kot današnje bencinsko in dizelsko gorivo sproščajo CO 2 , a se izpust nevtralizira z uporabo tega plina pri proizvodnji sintetičnega goriva. Ogljikov dioksid se zajame tam, kjer nastaja, na primer v različnih industrijskih dejavnostih. Ta ogljikov dioksid nato reagira z vodikom, ki je v idealnem primeru pridobljen z elektrolizo, po tej prvi reakciji dobimo sintezni plin, ki je obvladljiva gorivna surovina. To je dokaj zapleten in drag postopek, da bi imel smisel, tudi za elektrolizo potrebujemo zeleno električno energijo.

3 evre bi stal liter sintetičnega goriva.

Obsežna testiranja

Velika skupina Stellantis (pred dobrima dvema letoma je nastala z združitvijo koncernov PSA in FiatChrysler) je zdaj objavila, da bodo delovanje tega goriva preizkusili v 28 družinah njihovih obstoječih motorjev z notranjim zgorevanjem. Gre za motorje, tako bencinske kot dizelske, ki so bili izdelani po letu 2014 in izpolnjujejo okoljski standard evro 6. Preizkušali bodo, kakšne so dejanske emisije v izpuhu, kako je z zagonom in motorno močjo, kako z vzdržljivostjo motorjev, filtri itn.

Stellantisov šef Carlos Tavares ne spreminja načrtov elektrifikacije skupine, za obstoječe klasične avtomobile pa bodo vsaj preizkušali uporabnost sintetičnih goriv. FOTO: Massimo Pinca/Reuters

Če se bo pokazalo, da e-goriva v teh motorjih dobro delujejo, bi bila njihova široka uporaba po njihovem mnenju lahko priložnost za voznike avtomobilov s klasičnimi motorji, da jim jih ne bi bilo treba zamenjati, a bi vseeno bistveno zmanjšali izpuste CO 2 . O e-gorivu je treba dodati, da ima pri izgorevanju tako kot bencin ali dizelsko gorivo izpuste trdnih delcev ali dušikovih oksidov.

Seveda je pri vsem skupaj še veliko pogojnikov. Za zdaj je proizvodnja e-goriva zelo majhna, tu je še vprašanje cene. Tako Nemci, ki so predlagali to izjemo, kot tudi Stellantis verjetno upajo, da bo v prihodnosti ob resnejši komercializaciji cena tudi kaj nižja od dosedanjih. Organizacija International Council on Clean Transportation (ICCT) je namreč v analizi najnižje možne cene govorila o skoraj treh evrih za liter. ICCT je sicer sintetična goriva v avtomobilih označila za pravljico. Kot je poročal Automotive News Europe, naj bi naftna velikana Chevron in Exxon Mobil izjavila, da v vozilih že preizkušajo različna e-goriva, da pa bi morale njihovo širšo dosegljivost pri proizvodnji subvencionirati države.