Steklenica potovala 37 let

6000 kilometrov je naredila.

Njena misija ni bila romantična, ampak znanstvena: leta 1984 so jo s preostalimi 749 steklenicami odvrgli v ocean, da bi proučevali delovanje morskih tokov, 37 let pozneje je dosegla obalo 6000 kilometrov proč.Pot je začela na obali japonskega otoka Mijakedžima kot del srednješolskega znanstvenega projekta in se izgubila med valovi, so takrat poročali navdušeni srednješolci, željni rezultatov, na katere pa so morali čakati kar dolgo.Mesece, leta in, kot se je izkazalo, tudi desetletja. Večina jih je dosegla drugo obalo v letih, ki so sledila, in sicer so pristale na 17 različnih koncih: številne so odromale na Okinavo, nekatere so potovale do Filipinov, Kitajske in celo do ZDA. Novice o steklenicah so potem potihnile, vse do leta 2002, ko jih je presenetila še ena, ki se je ustavila ob japonskem otoku Kikaidžima v prefekturi Kagošima. Da bo po tej sledila še katera, ni nihče več pomislil, takratni dijaki, zdaj seveda stari krepko čez 50, so na projekt že zdavnaj pozabili.A nekatere je vendarle ganila vest, da je devetletna deklica pred časom na Havajih odkrila še eno steklenico, ki so jo tokovi nosili kar 37 let. Radovednajo je odprla in iz nje potegnila pojasnila v japonščini, angleščini in portugalščini. Tako je izvedela, da je steklenica del znanstvenega projekta, da je pripotovala z daljne Japonske in da si želi, z najditeljevo pomočjo, seveda, nazaj domov.Abbie je ob pomoči staršev sledila navodilom in najdbo poslala v srednjo šolo Čoši, kjer jo je ravnatelj z navdušenjem sprejel in o njej obvestil vse takratne udeležence projekta. Številni so se odzvali in se z nostalgijo spomnili srednješolskih dni, devetletna Abbie pa je nad zgodbo tako navdušena, da si želi tudi sama organizirati podoben podvig. Do takrat pa bo, je obljubila, še naprej iskala steklenice na havajskih plažah ...