Ste za poletno romanco? Previdno, na teh območjih spet izbruh opičjih koz

Čas dopustov je tu. Nekateri so v njih že uživali, drugi se bodo šele odpravili v bližnje ali bolj oddaljene kraje. Nekateri bodo počitnice izkoristili tudi za kakšno poletno romanco. S tem ni nič narobe, pazite le, da karkoli počnete, počnete varno.

Te dni iz Združenega kraljestva prihajajo informacije, da so potrdili osem novih primerov opičjih koz (angleško monkeypox, krajše tudi MPOX) – sedem primerov je iz Londona, eden iz Škotske. Zdravniki zato opozarjajo na simptome: »V prvi fazi okužbe bodite pozorni na vročino, glavobol, bolečine v mišicah in otečene žleze.« Sledi razvoj bolezni: izpuščaji, rane ali pike najpogosteje na obrazu, ustih, rokah, genitalijah in zadnjici.«

Kako se prenašajo opičje koze »Virus mpox se na ljudi lahko prenese ob stiku z okuženo živaljo (največkrat prek glodavcev ali primatov) ali okuženim človekom ali s človeškimi telesnimi tekočinami, ki vsebujejo virus. Prenos med ljudmi je lahko tudi kapljičen. Okužba se širi med osebami, ki so med seboj v tesnem stiku,« pojasnjujejo z Nijz. Inkubacijska doba bolezni je običajno 6 do 16 dni, lahko tudi do 21 dni, običajno pa se pri njen razvije izpuščaj. Ta gre skozi različne faze in je podoben noricam ali sifilisu. Na njegovem mestu se končno oblikuje krasta, ki odpade. Ko se to zgodi, oseba ni več kužna.

29 primerov opičjih koz

Na Otoku so lani zabeležili 350 primerov, letos pa 29. Večina med njimi je moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Prav iz tega razloga omenjeno skupino in biseksualne moške poziva, naj se cepijo z obema dozama cepiva.

Čeprav je okužba za nekatere precej blaga, lahko povzroči precej hude simptome, zato je pomembno, da se ljudje zavarujejo pred okužbo.

»Tveganje za težji potek bolezni je večje pri majhnih otrocih, nosečnicah in imunsko oslabljenih osebah. Smrtnost pri zahodnoafriškem sevu, ki je bil doslej odkrit v primerih, o katerih so poročali v Evropi, je manj kot enoodstotna,« piše na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).

Kaj pa Slovenija

Kako je z opičjimi kozami v Sloveniji? »Od potrditve prvega primera 18. maja 2022 do zadnjega, 20. septembra 2022 smo skupno v Sloveniji skupno zabeležili 47 primerov MPOX. Letos nismo zabeležili še nobenega primera,« so nam odgovorili z Nijz.