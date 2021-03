Ste videli, kako je srbski predsednik zagrozil Tanji Fajon? (VIDEO)

Predsednik Srbijeje znova udaril po naši evropski poslanki. Obtožil jo je kraje judovske vile v Ljubljani, napovedal pa je tudi, da bo v povezavi s tem pisal vsem mednarodnim organizacijam. Posnetek je na twitterju delil tudi premier»Oni želijo ščititi organizirani, tajkunski kriminal v Srbiji. Ne želim verjeti, da bi jih Evropski parlament želel ščititi. Kar se tičese bo naša država borila proti organiziranemu kriminalu, ampak tudi proti odvzemanju premoženja Judom. Zato bomo vsem mednarodnim organizacijam poslali dopis, naj nam pojasnijo, kako jeukradlavilo v Sloveniji in kako je ni sram, da to počne,« je na novinarsko vprašanje v živo odgovoril Vučić.To pa ni prvič, da je evropska poslanka iz Slovenije razburila politično sceno v Srbiji. Predsednica odbora Evropskega parlamenta za odnose s Srbijo je že pred časom govorila o ogroženosti demokracije in svobode medijev v Srbiji, kar tamkajšnjem političnem vrhu ni bilo najbolj povšeči.