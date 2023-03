Lažna fotografija papeža preplavila splet: ste ji nasedli tudi vi? (FOTO)

Ste tudi vi med brskanjem po družabnih omrežjih naleteli na fotografijo papeža, ki nosi debelo belo puhasto bundo, okoli vratu pa ima velik križ? Fotografija je zadnjih nekaj dni na twitterju in redditu pravi hit, a je v resnici lažna.

Ustvarjena je bila s pomočjo umetne inteligence Midjourney, orodjem, ki je sposobno ustvariti izjemno resnične lažne posnetke. Posnetek je bil najprej objavljen na redditu, od tam pa je hitro našel pot na twitter, kjer so bili uporabniki prepričani, da gre za resnično fotografijo.

Posnetki, ustvarjeni z Midjourney, so v zadnjem času za nos potegnili že več ljudi. Mnogi so nasedli fotografijam domnevne aretacije nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Šlo je celo tako daleč, da je Trump sam objavil lažno fotografijo sebe, kako je pokleknil in molil. Na prvi pogled se zdi, da so fotografije resnične, a če pogledate bolj ponorno, bo jasno, da gre za računalniško ustvarjene.

Kako ugotoviti, ali gre za resnične fotografije ali ne? Forbes poroča, da se boste najlažje prepričali tako, da boste pogledali roke. Umetna inteligenca ima za zdaj velike težave pri ustvarjanju rok. To boste ugotovili tudi, če boste pobližje pogledali papeževe dlani. Dodajajo še, da če ima umetna inteligenca trenutno težave z ustvarjanjem dlani in rok, a to zagotovo ne bo trajalo dolgo.

Kako nastanejo fotografije? Forbes poroča, da zelo enostavno. Generatorju umetne inteligence uporabnik opiše, kaj si želi videti na fotografiji, Midjourney pa nato s pomočjo orodij in fotografij, objavljenih na spletu, ustvari novo podobo. Uporabljajo tudi fotografije, ki so avtorsko zaščitene, zaradi česar je že padlo nekaj tožb.

Čeprav so bile lažne fotografije del našega vsakdana že prej, bodo te, ki so ustvarjene s pomočjo umetne inteligence, zagotovo prinesle še več lažnih informacij. Če je bilo do zdaj za uporabo photoshopa potrebnega nekaj znanja, da si ustvaril prepričljivo lažno fotografijo, je zdaj ustvarjanje lažnih podob na voljo vsakomur.