Ste slišali, pred čim svari Klakočar Zupančičeva? Prvi odzivi že tu, nekateri omenjajo celo morilca Trobca ...

Spomin na pomembne državotvorne dogodke, predvsem pa številne žrtve druge svetovne vojne, mora po besedah predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič služiti kot opomnik, da storimo vse, kar je v naši moči, da bomo še naprej živeli v miru. Ob 80. obletnici ustanovitve prve slovenske narodne vlade v Ajdovščini je posvarila pred delitvami in sovraštvom.

Slovesnosti sta se udeležila tudi podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon ter obrambni minister Borut Sajovic. Arčon je dejal, da se nam danes zdi marsikaj samoumevno, pa ni. »Že iz posnetkov je razvidno, koliko je bilo potrebno enotnosti, volje, želje in poguma, da smo postali samostojni, da smo oblikovali prvo vlado in da danes živimo v miru in sožitju.«

»Sporočilo leta 1945 je bila povezanost in enotnost. To je tisto, kar nas mora peljati tudi naprej,« pa je poudaril Sajovic.