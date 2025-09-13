ODHOD V SAMOSTAN

Ste slišali, kaj so v Avstriji naredile tri nune? Pomagali so jim nekdanji učenci

Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023.
Fotografija: Nune ne želijo nazaj. FOTO: Angelika Warmuth Reuters
Nune ne želijo nazaj. FOTO: Angelika Warmuth Reuters

STA, A. Ka.
13.09.2025 ob 20:32
13.09.2025 ob 20:45
V Avstriji so tri ostarele redovnice pobegnile iz doma za starejše in se vrnile v samostan, kjer so živele do predlani, poroča britanski BBC. Pri vrnitvi v nekdanji samostan, kjer deluje tudi šola, so jim pomagali nekdanji učenci.

Tri nune, stare med 82 in 88 let, so v samostanu Goldenstein v bližini Salzburga delovale do decembra 2023.

Stavbo sta leta 2022 prevzela salzburška nadškofija in samostan Reichersberg. Skupnost so razpustili, nunam pa dovolili, da ostanejo v samostanu, dokler jim bo zdravje to dopuščalo.

Kljub dogovoru so sestre, kot pravijo, proti njihovi volji odpeljali v dom za starejše.

Vrnile so se v začetku septembra

Nune so se v samostan vrnile v začetku septembra. Sprva so bile brez vode in elektrike, a so napeljavo nato delno obnovili. Nekdanji učenci jim prinašajo tudi hrano, po posnetkih na družbenih omrežjih sodeč pa si nune še vedno kuhajo in molijo.

Samostan je deloval v gradu Goldenstein od leta 1877. Takrat je bila v gradu ustanovljena tudi zasebna dekliška šola, ki še vedno obratuje in od leta 2017 sprejema tudi dečke. Vse tri nune so poučevale v šoli, ena od njih je bila tudi ravnateljica.

Ob ponovni vrnitvi v samostan so zelo zadovoljne, manj pa to ugaja cerkvenim oblastem. Opat samostana Reicherberg Markus Grasl je odločitev nun, da se vrnejo v samostan, označil za popolnoma nerazumno. Meni, da spričo njihovega občutljivega zdravstvenega stanja samostojno življenje v samostanu zanje ni več primerno.

