Ste slišali, kaj Putin ponuja v nakup?

Ruski predsednik Vladimir Putin je na vojaškem sejmu na obrobju Moskve hvalil rusko orožje in ga ponujal v nakup tujim zavezniškim državam, češ da je bilo skoraj v celoti preizkušeno na terenu. Kot je dodal, Rusija izjemno ceni prijateljske odnose z državami v Latinski Ameriki, Aziji in Afriki.

»Zaveznikom in partnerjem smo pripravljeni ponuditi najsodobnejše vrste orožja - od majhnega orožja do oklepnikov in topništva, bojnih letal in zračnih plovil brez posadke,« je dejal ob odprtju najpomembnejšega vojaškega sejma v Rusiji, na katerem je bilo na ogled postavljenih več sto kosov orožja.

Rusija je glede na podatke Mednarodnega mirovnega raziskovalnega inštituta v sedežem v Stockholmu (Sipri) za ZDA druga največja izvoznica orožja na svetu, v zadnjih letih pa izvoz redno pada.



Izpostavil je »zanesljivost, kakovost in učinkovitost« ruskega orožja. »Skoraj vse je bilo več kot enkrat uporabljeno v pravih bojnih operacijah,« je dodal.