Ste prejšnji teden kupovali kriptovalute? Zaradi Trumpa ste lahko zelo veseli

Predsednik Donald Trump je napovedal ustanovitev ameriške strateške kriptorezerve. Ta bo vključevala bitcoin, ether, XRP, Solanin žeton SOL in Cardanov ADA.

Ta poteza je pomemben premik v stališču vlade do kriptovalut, saj si prizadeva dvigniti industrijo in ZDA postaviti kot vodilno silo na področju finančnih inovacij.

Napoved je povzročila skok cen kriptovalut, pri čemer je XRP v enem samem dnevu narasel za 33 odstotkov, Solanin žeton za 25 odstotkov, Cardanov kovanec za več kot 60 odstotkov, bitcoin za 10 odstotkov in ether za 13 odstotkov.

Trumpova odločitev o ustanovitvi nacionalne kriptorezerve po mnenju Washingtona odraža strateško vizijo za integracijo tehnologije veriženja blokov v finančni sistem. Poteza ima takojšnje tržne posledice, saj cene naraščajo in se obnavlja zaupanje v kriptotrg. Dolgoročni učinki bi lahko spodbudili širšo institucionalno uporabo in splošno sprejetje kriptovalut po vsem svetu. Ustanovitev strateške kriptorezerve prav tako nakazuje regulativno jasnost in potencialne priložnosti za vlagatelje in podjetja v razvijajoči se finančni krajini.

Trg kriptovalut je po novici o oblikovanju strateških rezerv presegel kapitalizacijo v višini 3000 milijard dolarjev. A to ni rekordna vrednost, saj je decembra lani ob vrhuncu zadnje kriptonorije presegel mejnik 3700 milijard dolarjev. Levji delež, 1830 milijard, gre bitcoinu, ether pa je na drugem mestu z 284 milijardami dolarjev kapitalizacije.

Trumpove carine povzročajo negotovost med potrošniki in gospodarstvom

Če je kriptotrg v (ponovnem) vzponu, pa potrošnike in gospodarstvenike skrbijo druge Trumpove poteze. Negotovost glede obsega carin otežuje napovedovanje, koliko več bodo potrošniki plačevali za blago, saj dejavniki, kot so spremembe valut, razpoložljivost alternativ in cenovne strategije proizvajalcev ter uvoznikov, igrajo pomembno vlogo pri določanju, kolikšen del stroškov carin bo dosegel potrošnika. Analitiki pričakujejo, da bodo carine vplivale na cene gospodinjskih izdelkov, pri čemer bodo različni izdelki doživeli različno stopnjo podražitev. Nišni izdelki, kot je italijansko vino, bodo v ZDA morda v celoti prenesli stroške carin na potrošnike, medtem ko bodo komoditetni izdelki, kot so hišni pripomočki, zaradi konkurence iz različnih držav doživeli omejeno povišanje cen.

Mala podjetja, ki uvažajo blago iz Kitajske, so še posebno zaskrbljena zaradi carin, saj lahko te privedejo do višjih stroškov in morebitnih odpuščanj. Vpliv carin na gospodarstvo ostaja negotov, saj se pojavljajo strahovi pred inflacijo in počasnejšo rastjo, ker kompleksnost globalnih dobavnih verig in medsebojna povezanost trgovinskih odnosov dodatno povečujeta izzive, ki jih prinašajo carine.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.