Če ste preboleli covid v zadnjih šestih mesecih, pazite na ta smrtonosni stranski učinek

Raziskovalci iz Švedske so odkrili, da obstaja tveganje za vensko trombozo za vse, ki so preboleli covid v zadnjih šestih mesecih. Poveča se tudi možnost za krvni strdek v pljučih do šest mesecev pozneje. V dveh mesecih po bolezni je tudi večja možnost za notranje krvavitve.

To je dodaten dokaz, da so cepiva ključnega pomena pri zaščiti pred zapleti zaradi novega koronavirusa, ki niso omejeni na to, kdaj ste se dejansko okužili. Strokovnjaki so ugotovili, da so celo blagi nehospitalizirani bolniki s covidom ogroženi zaradi globoke venske tromboze in pljučne embolije.

To so simptomi

V primeru, da se simptomi pojavijo, je eden najznačilnejših bolečina v nogi ali roki, v kateri je nastal krvni strdek, ali pa povečana občutljivost te okončine. Med precej tipične znake globoke venske tromboze sodi tudi nadpovprečno topla koža na območju strdka. Nekateri opažajo tudi otekanje prizadete okončine. Poleg tega pa lahko postane koža v bližini strdka pordela ali obarvana v vijoličaste odtenke.