Na Hrvaškem so ju oglobili zaradi neprimernih oblačil

Dve osebi sta bili kaznovani s po 1000 kun, kar je približno 133 evrov, zaradi neprimernih oblačil v zgodovinskem središču Dubrovnika na podlagi mestne odločbe o komunalnem redu, ki prepoveduje hojo v kopalkah, brez oblačil ali dela oblačil. To so v četrtek sporočili iz mesta Dubrovnik.

Mestna uprava je v okviru projekta Spoštuj mesto na vseh vhodih v zgodovinsko jedro postavila informativne table. FOTO: Marko Lukunić, Pixsell

Kazni so izterjali občinski redarji, ki so v četrtek s policisti opravili ogled zgodovinskega jedra. Mestna uprava je v okviru projekta Spoštuj mesto na vseh vhodih v zgodovinsko jedro postavila informativne table, na katerih so piktogrami in večjezična opozorila o neprimernem obnašanju. V sodelovanju s Turistično skupnostjo so oblikovali tudi letake, ki obiskovalce seznanjajo s pravili, da bi se izognili globam. Poudarili so, da bodo še naprej opravljali nadzor nad izvajanjem sklepa o komunalnem redu, je objavil Jutarnji list.