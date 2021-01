Ste mislili, da so nosni testi neprijetni? Kitajci testirajo tudi skozi danke

Bitke z novim koronavirusom, ki že kakšno leto kroži po svetu, še vedno nismo dobili. Da bi ga čim prej zajezili, je smiselno testirati čim več populacije, da lahko prenašalce izoliramo. Tako se danes opravljajo PCR-testi – z njimi se testira tiste s simptomi, večji del populacije pa se testira s hitrimi testi. Te se lahko opravi z brisom skozi nos ali usta. Za nekatere je to grozno neprijetno. A naj povemo, da bi lahko bilo še bolj neprijetno. Na Kitajskem so začeli jemati analne brise, ki da so natančnejši.



Vzorec se odvzame tako, da se palčko z bombažem vstavi v zadnjik od tri do pet centimetrov globoko. Palčko se večkrat zavrti, celoten postopek pa naj bi trajal deset sekund. Analno metodo testiranja na Kitajskem uporabljajo že od lani, pretežno v karantenskih centrih. Zaradi nepraktične tehnike ni pričakovati, da bi to metodo uporabljali tako pogosto kot jemanje brisov nosu in ust. Kje se koronavirus zadrži najdlje Zakaj sploh testiranjem skozi analno odprtino? Virus naj bi se tam zadrževal dlje časa. Pri asimptomatskih naj bi sledi virusa iz ustno-nosnega predela izginili precej hitro. Po besedah nekaterih poznavalcev ga pri nekaterih niso zaznali po treh do petih dneh, medtem ko naj bi v virus zaznavali dlje časa pri tistih, pri katerih so bili vzorci vzeti skozi zadnjik. Nekateri strokovnjaki so zato prepričani, da bi z analnimi brisi zmanjšali možnosti za zgrešeno diagnozo.



Stroka si o analnih testih za novi koronavirus ni enotna. Nekateri namreč trdijo, da so brisi iz nosu in skozi usta najučinkovitejša metoda zaznavanja virusa, saj se konec koncev tako tudi prenaša. Za zdaj pa menda ne obstajajo dokazi, da bi se prenašal skozi prebavni trakt ...

