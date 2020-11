Močno so se zatresla tla, slovenski seizmogi sporočajo jakost

Tudi nekateri prebivalci Slovenije poročajo, da so čutili tresenje tal. Žarišče potresa je bilo v okolici Zadra, evrosredozemski seizmološki center (EMSC) poroča, da je imel magnitudo 4,6 (nekateri hrvaški mediji poročajo o magnitudi 5,0), žarišče pa 16 kilometrov od Posedarij.



Prebivalci Zadra poročajo, da so okoli 14.15 čutili močno tresenje tal, ki so ga zaznali tudi v širši okolici, na nas so se obrnili tudi nekateri bralci v Sloveniji. »Najprej je bilo slišati močno eksplozijo, nato se je kakšnih 10 sekund močno treslo. Ptice so se razletele na vse strani,« je eden od komentatorjev zapisal na strani EMSC.



Iz Agencije RS za okolje (urad za seizmologijo) pa so sporočili, da so zabeležili potres magnitude 4,7 okoli 200 km južno od Ljubljane. Po podatkih EMSC je nadžarišče potresa bilo na Hrvaškem, okoli 30 km severovzhodno od Zadra. »Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci v več krajih po vsej Sloveniji. Ocenjujemo, da je intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji bila III. do IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).«



Že dopoldne pa so poročali o potresu magnitude 1,1 v okolici Zagreba.