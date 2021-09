Ste cepljeni s cepivom AstraZenece? Na seznamu novi neželeni učinek

Evropska agencija za zdravila (Ema) je med zelo redke neželene učinke cepiva proti covidu-19 podjetja AstraZeneca dodala guillain-barrejev sindrom. Gre za nevrološko motnjo, ki lahko povzroči začasno paralizo. Emin odbor za varnost zdravil (PRAC) je na podlagi analize dodatnih podatkov o cepivu ugotovil, da je vzročno-posledična povezava med AstraZenecinim cepivom in tem sindromom možna. »Zato je treba sindrom dodati v informacije o proizvodu kot neželeni učinek cepiva vaxzevria,« je zapisala Ema na svoji spletni strani. Sindrom se njenem mnenju pojavi pri manj kot enem od 10.000 ljudi. Priporoča pa, da se v informacije o cepivu doda opozorilo, naj ljudje poiščejo zdravniško pomoč, če se pri njih pojavi šibkost ali paraliza okončin.

Do zdaj znanih 833 primerov

Po svetu so do 31. julija poročali o 833 primerih omenjene nevrološke motnje, potem ko je bilo porabljenih 592 milijonov odmerkov cepiva britansko-švedskega farmacevtskega podjetja. Ema je ta sindrom julija dodala tudi med zelo redke stranske učinke cepiva podjetja Johnson & Johnson, ki je tako kot cepivo AstraZenece vektorsko cepivo. Ameriški urad za hrano in zdravila (FDA) je prav tako julija posvaril pred večjo verjetnostjo guillain-barrejevega sindroma po cepljenju s cepivom Johnson & Johnsona. Oba regulatorja sta seveda poudarila, da so koristi cepiva večja od nevarnosti.



Guillain-barrejev sindrom je redka nevrološka motnja, pri kateri imunski sistem poškoduje živčne celice, kar lahko povzroči bolečino, otrplost, mišično oslabelost, v najtežjih primerih pa lahko napreduje v paralizo. Večina bolnikov popolnoma okreva. To piše na spletni strani slovenske javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: