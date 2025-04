Stavne kvote za novega papeža: kdo bo prevzel vodenje Vatikana po smrti papeža Frančiška?

Po svojem zadnjem javnem nastopu na velikonočni maši 20. aprila je papež Frančišek v ponedeljek zjutraj umrl v Vatikanu po dolgotrajni pljučni bolezni . Star je bil 88 let, papeško službo pa je opravljal nekaj več kot 12 let.

Sledil bo teden žalovanja in zadnjih obiskov številnih vernikov, nato pa se bo sestal konklave za izvolitev novega papeža. Toda koga bodo izbrali? Med boleznijo papeža Frančiška je bilo veliko ugibanj, zato so imeli čas za pripravo na ta korak. Oglejmo si najnovejše stavne kvote, kdo ima največ možnosti, da prevzame mesto v Vatikanu.

Stavne kvote za naslednjega papeža

Najverjetnejši kandidat za naslednika papeža Frančiška je Pietro Parolin s kvoto +150. Od leta 2013 je državni tajnik Vatikana in bi predstavljal kontinuiteto s prejšnjim režimom. Ima bogate diplomatske in politične izkušnje ter podobno teološko usmeritev kot Frančišek.

Od ponedeljka popoldne pa imamo dva enakovredna favorita, saj se je Luis Antonio Tagle povzpel na enako kvoto (+150) kot Parolin. Tagle prihaja s Filipinov, velja za bolj progresivnega kandidata in bi v papeštvo prinesel svojo azijsko dediščino, kar se še ni zgodilo.

Stavni trg se je oddaljil od Angela Scole, ki je zdaj precej zadaj s kvoto +2000. Leta 2013 je bil sicer eden od favoritov, vendar ga njegova starost trenutno postavlja v težaven položaj. Star je 83 let, kar pomeni, da je presegel starostno mejo 80 let, do katere lahko kardinali glasujejo na konklavu, kar bistveno zmanjša njegove možnosti.

Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina kardinalskega zbora

Čeprav je Frančišek doživel uspeh, ko je Katoliška cerkev nadaljevala čiščenje po škandalih, ki so pretresali duhovščino v začetku 21. stoletja, so nekateri menili, da je Frančišek s svojimi pogledi na socialno pravičnost, podnebne spremembe in kapitalizem Cerkev odtujil konservativcem. Kljub temu je imel pri večini katoličanov na splošno ugledno podobo. Njegova priljubljenost je proti koncu njegovega pontifikata znašala 78 %, najvišjo podporo pa je dosegel leta 2015, ko je znašala 90 %.

Napoved umetne inteligence za novega papeža Najnovejši in najnaprednejši model ChatGPT smo vprašali za napoved 267. papeža. Glede na najnovejša poročila in razmere v Cerkvi, je ChatGPT-jeva napoved za naslednjega papeža kardinal Matteo Zuppi iz Italije. Zuppijeva kvota za izvolitev je +600, kar bi prineslo 60 dolarjev dobička ob zmagovalni stavi 10 dolarjev, z implicitno verjetnostjo za zmago 14,29 %.

Kardinalski zbor se bo verjetno sestal v prihodnjem tednu za nadaljevanje razprav o naslednji izbiri. Za izvolitev je potrebna dvotretjinska večina, skupno pa kardinalski zbor šteje 138 članov. Zaradi različnih starostnih omejitev in drugih pravil jih lahko od teh glasuje le 120. To pomeni, da bo moral novi papež v prihodnjih tednih pridobiti 80 glasov za nasledstvo papeža Frančiška.