Starši v paniki, svetlolasa ženska šolarko vabila v avto

Prebivalce Cazina je vznemiril dogodek, ki se je zgodil v torek okoli 7.30, v neposredni bližini reke Korane. Po poročanju prič je neznana ženska, ki se je vozila z belim džipom, ustavila na parkirišču in ponudila prevoz deklici, ki je bila na poti v šolo.

Ker se šola nahaja nedaleč od kraja dogodka, je to med lokalnim prebivalstvom še dodatno okrepilo sum, da je imela neznanka zlonamerne namene. Opisujejo jo kot vitko žensko z dolgimi svetlimi lasmi, ki so jo, kot trdijo krajani, že večkrat opazili med vožnjo po tem območju.

Zaradi incidenta oblasti prebivalce in starše na tem območju pozivajo k izredni previdnosti. Svetujejo, naj skrbno spremljajo gibanje sumljivih in neznanih oseb, še posebej v bližini šol in otroških igrišč, in naj vsak sumljiv dogodek nemudoma prijavijo policiji.

Identiteta ženske in njeni morebitni nameni za zdaj ostajajo neznani, starši pa si medsebojno izmenjujejo opozorila preko družbenih omrežij in skupin.