Staršem ukradel avto, zdaj spi na tleh

Kazen mora biti vzgojna, žuga že boter Mesec, z njegovim prepričanjem pa se očitno strinjajo tudi na drugi strani luže. Štirinajstletniku iz Phoenixa v Arizoni starši niti pod razno ne bodo pogledali skozi prste, njihov obračun z neposlušnim otrokom pa odmeva po vsem svetu.



Angel Martinez je namreč nekega večera sameval doma, medtem ko sta si mama in oče privoščila kratek oddih v Las Vegasu, da bi proslavila obletnico poroke. Toda romantično slavje jima je pokvaril klic sosedov in nazadnje tudi policije: njun najstnik je sedel za volan družinskega range roverja in se odpravil na avanturo po soseski, pri tem pa je nemalokrat pošteno pohodil plin in z divjo vožnjo ter hrupom razburil sosede. In jim nagnal strah v kosti, kajti neizkušeni in neodgovorni Angel bi lahko koga povozil, ubil, so skočili na noge sosedje in nemudoma obvestili policijo ter starše, ki so, milo rečeno, besno opustili praznovanje obletnice in se vrnili domov. Najstniku pa namenili takšno kazen, da so si prislužili kar objavo v medijih! Dečku so povsem spraznili spalnico in podarili vse njegovo imetje: od spodnjic in nogavic pa do postelje, omare in televizorja. Ostala so mu le oblačila, ki jih je imel na sebi, vse drugo pa si bo moral prislužiti sam z najrazličnejšimi deli po soseski. Do takrat bo spal na tleh v svoji povsem prazni sobi, a za zdaj, kot kaže, kazen stoično prenaša.



»Takšna dejanja jemljeva zelo resno. Lahko bi koga ubil. Da zdaj spi na tleh in nima svojih oblačil, sploh ni visoka cena za neodgovornost, ki si jo je privoščil,« sta neomajna oče in mati štirinajstletnega Angela, ki je med drugim moral z napisom – Opravičujem se, ker sem staršem ukradel avtomobil in prehitro vozil – sedeti pred hišo ter tako javno pokazati svoje kesanje. Večina se radikalni kazni klanja, socialne službe pa še niso rekle zadnje in bodo nedvomno potrkale na vrata Martinezovih. Kakor koli že, vsekakor je zanimiva najstnikova razlaga, zakaj je sploh sedel za volan. Pojasnil je namreč, da je avtomobil opral, kot mu je naročil oče, z vožnjo pa ga je hotel le posušiti.