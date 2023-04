Starša pogrešane Maddie sta se oglasila po rezultatih DNK-analize

21-letna Julia Wendell je polnila naslovnice po vsem svetu in zbrala ogromno sledilcev na spletu, ko je izjavila, da verjame, da je pogrešana Madeleine McCann. Vendar ni predložila nobenega dokaza, starši pa so njene trditve označili za laži in manipulacijo ter dodali, da je očitno, da ne gre za pogrešano Britanko.

Julia je celo predstavila svoj primer v ameriški pogovorni oddaji Dr. Phil, vendar so rezultati testa DNK ta teden pokazali, da je res iz Poljske, kot so rekli njeni starši, z nekaj litovskega in romunskega porekla, a da ni pogrešana Maddie.

Starša pogrešane deklice, Kate in Gerry McCann sta bila nato pozvana, naj objavita iskanje svoje hčerke prek uradne kampanje Find Madeleine na Facebooku. V odgovoru je tiskovni predstavnik staršev dejal: »Trenutno ni ničesar za poročati. Če, in ko bo, bo to prispelo s strani policije.«

Dr. Fia Johansson, zasebna detektivka, ki je pomagala Wendellovi, je ta teden dejala: »Absolutno je iz Poljske. Ta zgodba je veliko bolj zapletena in ne gre zato, da bi preprosto dekle iz majhnega mesta na Poljskem trdila nekaj, da bi pritegnila pozornost. Resnično je verjela, kar je govorila, s toliko vprašanji o njenem otroštvu je zlahka videti, od kod izvirajo ti dvomi,« navaja Daily Mail. Kot je še povedala, se je Julia, potem ko je izvedela, da ni Madeleine, odločila vrniti na Poljsko.

Julia trdila, da se ne more spomniti otroštva, vedno si je želela biti priljubljena

Madeleine iz Rothleyja v Leicestershiru je leta 2007 izginila med družinskimi počitnicami na Portugalskem, takrat stara tri leta. Zdaj bi bila stara približno 19 let, dve leti mlajša od Julie, zaradi česar so bili mnogi skeptični. Julia Wendell je tudi povedala, da se ne more spomniti velikega dela svojega otroštva in ni prepričana o svoji starosti, ker ni videla svojega rojstnega lista - kar so njeni starši odločno zanikali.

Julia je vztrajal, da je imela veliko podobnosti s pogrešano Madeleine in da je redka okvara oči, za katero je trdila, da jo ima, zbledela. Povedala je, da ima tudi podoben smeh in jamico kot pogrešana deklica.

Trdila, da je njena mati vedno spremenila temo, ko je želela govoriti o rojstvu, in ji ni pokazala nobenega dokaza. »Ko sem jo prosila za nekaj slik, ko je bila noseča, nekaj slik iz otroštva - je to zavrnila.«

»Za nas kot družino je očitno, da je Julia naša hči, vnukinja, sestra, nečakinja in sestrična. Imamo spomine, imamo slike. Julia ima tudi te fotografije. Njene grožnje, laži in manipulacije, njeno delovanje na internetu... Vse to smo videli in skušali preprečiti jo prosili, naj neha. Izselila se je iz hiše. Zavrača zdravljenje, ne jemlje redno zdravil. Prav tako ni izkoristila možnosti zdravljenja v zelo dobrem centru na Poljskem, ki jo je sprejel,« sta povedala njena starša.

Pojasnili so, da so ji v preteklih letih ponudili terapevte, zdravila in podporo ter dodali: »Julia je želela biti pevka, model. Vedno je želela biti priljubljena. Zdaj ima milijon sledilcev.«