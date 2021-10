Staroselci kraljico prosijo, naj jim vrne sveti boben

Skandinavski staroselci, ljudstvo, imenovano Sámi, pri nas so morda bolj znani pod imenom Laponci, dansko kraljico Margrethe II. prosijo, naj jim vrne ceremonialni boben, ki so jim ga zasegli v 17. stoletju. Od takrat je zamenjal več rok, trenutno pa je razstavljen v norveškem muzeju v regiji Karasjok, posvečenem omenjenemu ljudstvu. Muzeju so ga posodili Danci leta 1979, 1. decembra letos pa se pogodba izteče in boben bodo najverjetneje vrnili na Dansko. Sámiji poseljujejo območje Danske, Norveške, Švedske, Finske in del Rusije. FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters Preden se bo to zgodil...