Starodavno mesto ogrozile poplave

Pakistan se spopada z zgodovinskimi poplavami, ki so vzele že 1400 življenj, več tisoč ljudi je poškodovanih, pogrešanih ali brez strehe nad glavo. Tudi materialna škoda je brez primere, najhuje pa je v provinci Sindhi, kjer je hud udarec doletel tudi starodavno arheološko najdišče Mohendžo-daro, ki je med letoma 2500 in 1900 pred našim štetjem veljalo za eno najpomembnejših mest indske civilizacije, ene prvih na svetu, in je od 1980. na seznamu Unescove svetovne dediščine.

Drenažni sistem je vztrajal skoraj 5000 let. FOTO: Twitter

Mesto, ki leži 30 kilometrov od Larkane, so skoraj 5000 let varovali drenažni protipoplavni sistemi, a tokrat so se tudi ti morali vdati obilnim padavinam in narasli reki Ind. Voda je naredila za več kot 45 milijonov evrov škode, poročajo tuji mediji, najhuje pa je poškodovano mestno obzidje; temeljna struktura je zdaj nevarno izpostavljena, opozarjajo strokovnjaki in pozivajo k takojšnjemu ukrepanju. V Pakistanu srčno upajo, da jim bo na pomoč priskočil tudi Unesco; sekretar OZN Antonio Guterres je prizadeto območje sicer že obiskal, a za ogrožena kulturna in zgodovinska območja obljubil skupno le 350 tisočakov, kar bo zadostovalo zgolj za najnujnejša popravila, da bi mesto povrnili v stanje pred naravno katastrofo, pa je seveda občutno premalo.

Mohendžo-daro je veljalo za prvo urbano središče indske civilizacije in zelo dolgo tudi najpomembnejše. V 19. stoletju pred našim štetjem so ga zaradi propada civilizacije Indi zapustili, njegove ruševine pa so našli šele pred dobrimi sto leti. Mesto odlikujejo številne ozke ulice, ostanki stavb in obzidja, bronasti kipi, posodje, različni pripomočki in bazen. Oblasti v provinci Sindhi se bojijo, da bi Unesco utegnil mesto črtati z uglednega seznama, če ne bodo poskrbeli za ustrezno prenovo in zadostili strogim merilom. Kot ocenjujejo, morajo odločno ukrepati najpozneje v šestih mesecih.