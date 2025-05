Starejši brat papeža Leona XIV.: »Poklical me je večer pred konklavom in postavil samo eno vprašanje

Papež Leon XIV. je dan pred začetkom konklava svojemu starejšemu bratu namignil, da bi prav on lahko postal novi poglavar Katoliške cerkve. John Prevost, brat novega papeža, je za Daily Herald razkril presenetljive podrobnosti njunega telefonskega pogovora, ki sta ga imela tik preden je kardinal Robert Francis Prevost stopil v Sikstinsko kapelo skupaj s preostalimi 132 kardinali.

»Vprašal me je: 'Kako naj si dam ime?'«

»Nisva resno razmišljala. Kar tako sva začela naštevati imena, brez večjega premisleka. Rekel sem mu, naj ne izbere imena Leon, ker bi bil trinajsti,« se je smeje spomnil John Prevost. »A očitno je potem preveril in ugotovil, da bi bil štirinajsti – in res je postal,« je dodal.

John Prevost je povedal, da ga je imenovanje njegovega mlajšega brata za papeža povsem presenetilo. »Nisem povsem verjel, da bi se to lahko zgodilo. Morda je obstajala drobna možnost, a bil sem šokiran, ko so izgovorili njegovo ime.«

FOTO: Yara Nardi Reuters

Kdo je novi papež, Leon XIV.?

Robert Francis Prevost je ob izvolitvi vzel ime Leon XIV.. Rojen je bil leta 1955 v Chicagu, letos praznuje 70. rojstni dan. Večino svojega duhovniškega življenja je preživel zunaj Združenih držav Amerike, predvsem v Peruju, kjer je bil župnik, teološki profesor, vzgojitelj in pozneje tudi škof.

S tem velja za enega redkih ameriških kardinalov z bogatimi izkušnjami v Latinski Ameriki. V Vatikanu je opravljal izjemno vplivno vlogo prefekta Dikasterija za škofe, kjer je bil odgovoren za imenovanja škofov po vsem svetu.

Analitiki ocenjujejo, da je Prevost znan po umirjenem dialogu in sposobnosti povezovanja različnih tokov znotraj Cerkve. Njegov slog in prednostne naloge so zelo blizu reformni viziji papeža Frančiška, zaradi česar uživa zaupanje številnih kardinalov, ki so želeli zagotoviti nadaljevanje reformne smeri Cerkve.