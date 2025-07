Stara je 25 let, on pa 76! Njune ljubezenske zgodbe ni uničila niti obsodba družine (VIDEO)

25-letna Diana in 76-letni Edgar iz Velike Britanije sta postala viralni par, ki vsakodnevno sproža razprave na družbenih omrežjih. 51-letna starostna razlika ju ni ustavila pri razvoju močnega, strastnega in kot pravita, najbolj intimnega odnosa, kar sta jih kdaj imela.

»Ljudje naju obsojajo in pravijo, da je to ogabno, ampak veva, kaj imava. To je najboljši odnos, kar sem jih kdaj imela,« je za The Sun priznala Diana. Ko sta se spoznala, Diana ni iskala ljubezni, a Edgar jo je osvojil na prvi pogled. No, na začetku sta si le dopisovala in nato skupaj odpotovala na Havaje in tam se je začela njuna uradna ljubezenska zgodba. Medtem ko oba uživata v romanci, njuna družina in okolica nista najbolj navdušeni.

»Nekateri člani moje družine se ne strinjajo in mislijo, da si uničujem življenje. Ampak me to ne moti preveč. Razumem, kako se najin odnos morda zdi na prvi pogled, ampak vem, da sem srečna,« razloži Diana. A doda, da so njeni prijatelji vseeno Edgarja takoj vzljubili, čeprav so bili šokirani, ko je razkrila, da sta skupaj.

25-letna Diana in 76-letni Edgar. FOTO: Zaslonski Posnetek Tik Tok